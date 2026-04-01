Die Berliner Linkspartei hat sich am Sonnabend bei einem Landesparteitag auf den bevorstehenden Wahlkampf zur Abgeordnetenhauswahl im September eingestimmt. Die rund 150 anwesenden Delegierten im Dong Xuan Center im ehemaligen Industriegebiet an der Lichtenberger Herzbergstraße beschlossen ein Wahlprogramm, das nicht eben durch Lesbarkeit besticht – es ist über 200 Seiten lang. Der Titel, »Berlin bezahlbar machen«, wird auch das Leitmotiv des Wahlkampfes sein. Das a...

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