Jenen Winter verbrachten wir in Rapallo, einer kleinen Stadt bei Genua. Morgens kauften wir bittere Wildkräuter auf dem Markt, die wir abends in selbstgemachte Ravioli stopften. Dazwischen schliefen wir und tranken Aperitivo. So den Winter seines Lebens in Italien zu verbringen, ist das Schönste, was man mit sich und seiner Liebe überhaupt machen kann. Man muss sonst nichts tun, nicht mal krank werden oder dolce far niente, und kann arbeiten, was eigentlich auch das...

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