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25.04.2026
Klassiker

Soziale Frage und Imperialismus

Lenin 1916: Die Neuaufteilung der Welt unter die Kolonialmächte hat ­ökonomische und sozialpolitische Ursachen. Die sind der Bourgeoisie bewusst

Das Charakteristische dieser Periode (ist) die endgültige Aufteilung der Erde, endgültig nicht in dem Sinne, dass eine Neuaufteilung unmöglich wäre – im Gegenteil, Neuaufteilungen sind möglich und unvermeidlich –, sondern in dem Sinne, dass die Kolonialpolitik der kapitalistischen Länder die Besitzergreifung unbesetzter Länder auf unserem Planeten beendet hat. Die Welt hat sich zum erstenmal als bereits aufgeteilt erwiesen, so dass in der Folge nur noch Neuaufteilun...

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