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25.04.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Ulm im Mulm Bitter für die Ulmer: Der zweite Abstieg in zwei Jahren steht an. Für die Münchner Löwen bleibt derweil alles beim alten: Auf acht Jahre dritte Liga folgt kommende Saison das neunte. Zeitgleich sieht es im Norddeutschen anders aus, wenn der Tabellenführer aus Osnabrück den SC Verl empfängt. Die Ostwestfalen haben noch Resthoffnung, den Relegationsplatz zu erreichen. → Fußball der Herren. Dritte Liga, 35. Spieltag: TSV 1860 München – SSV Ulm 1846. BR, Sa....

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