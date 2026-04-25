Ulm im Mulm Bitter für die Ulmer: Der zweite Abstieg in zwei Jahren steht an. Für die Münchner Löwen bleibt derweil alles beim alten: Auf acht Jahre dritte Liga folgt kommende Saison das neunte. Zeitgleich sieht es im Norddeutschen anders aus, wenn der Tabellenführer aus Osnabrück den SC Verl empfängt. Die Ostwestfalen haben noch Resthoffnung, den Relegationsplatz zu erreichen. → Fußball der Herren. Dritte Liga, 35. Spieltag: TSV 1860 München – SSV Ulm 1846. BR, Sa....

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur zehn Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.