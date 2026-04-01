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25.04.2026
Atomkraft

Eine Welt voller Zeitbomben

Vor 40 Jahren ereignete sich das Unglück im Atomkraftwerk Tschernobyl. Angesichts des Alters der heute weltweit noch laufenden AKW steigt die Wahrscheinlichkeit erneuter Katastrophen

Von Wolfgang Pomrehn
Es dauerte ein paar Tage, bis die internationale Öffentlichkeit Kenntnis von den dramatischen Ereignissen im Nordosten der Ukraine erhielt. Die sowjetischen Behörden hatten es nicht eilig, die Nachbarstaaten zu warnen, als sich am 26. April 1986 im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl nördlich von Kiew eine nukleare Katastrophe ereignete, wie sie die Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte. Im erst drei Jahre alten Reaktor 4 des Kraftwerks war es im Rahmen eines E...

Artikel-Länge: 20274 Zeichen

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