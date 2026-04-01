Es dauerte ein paar Tage, bis die internationale Öffentlichkeit Kenntnis von den dramatischen Ereignissen im Nordosten der Ukraine erhielt. Die sowjetischen Behörden hatten es nicht eilig, die Nachbarstaaten zu warnen, als sich am 26. April 1986 im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl nördlich von Kiew eine nukleare Katastrophe ereignete, wie sie die Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte. Im erst drei Jahre alten Reaktor 4 des Kraftwerks war es im Rahmen eines E...

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