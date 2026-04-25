Lieber Freund, habe ich dir nicht letztlich erst geschrieben, dass wir hier in Sachsen-Anhalt einen Ministerpräsidenten haben, der den Bezug zur Realität verloren hat? Weil Sven Schulze davon träumt, bei der Wahl im Herbst alle Direktmandate zu gewinnen? Nun hat sich ein zweiter Politiker als Traumtänzer geoutet. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund träumt von 45 Prozent der Wählerstimmen »plus x«. Aktuell liegen die gesichert Rechtsextremen irgendwo unter 40 Prozent...

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