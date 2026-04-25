Wenn schon in Ohnmacht fallen, dann bei einem Konzert von Big Thief. Dreimal passiert das diesen Abend im Amsterdamer AFAS Live – einmal bei dem Support Dylan Meek, zweimal beim Hauptact. Handys leuchten an die entsprechenden Stellen. Big Thief unterbrechen den ersten Song, warten geduldig, bis Hilfe kommt. Alles in Ordnung? Weiter geht’s. Eine nette Band. Als in den vorderen Reihen der Wunsch nach Wasser laut wird, ordert Gitarrist Buck Meek Getränke. Das Konzert i...

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur zehn Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.