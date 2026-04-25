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25.04.2026
Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

In der Ölkrise 2026

Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Von Lucas Zeise
Unter Federführung von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat die Bundesregierung die Wachstumsprognose für das laufende Jahr von einem auf nur noch 0,5 Prozent halbiert. Dazu bedurfte es keiner außergewöhnlichen prognostischen Fähigkeiten. Schon in den ersten Wochen des von den USA und Israel am 28. Februar losgetretenen Krieges, als sich der Rohölpreis noch unter 100 US-Dollar je Fass befand, war offensichtlich, dass die Weltwirtschaft unter diesem Krieg...

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