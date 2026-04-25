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25.04.2026
Nahostkonflikt

Waffenruhe für Libanon verlängert

Treffen mit Israel im Weißen Haus angeblich ein Erfolg. Neue Details über Mord an Journalistin

Von Gerrit Hoekman
Israel und der Libanon haben sich darauf geeinigt, die Waffenruhe zwischen ihnen um drei Wochen zu verlängern. Das teilte US-Präsident Donald Trump Reuters zufolge am Donnerstag nach einem Treffen der libanesischen Botschafterin in den USA, Nada Moawad, mit ihrem israelischen Kollegen Jechiel Leiter in Washington mit. Das Gespräch fand nicht wie vorher angekündigt im US-Außenministerium statt, sondern im Weißen Haus. »Das Treffen verlief sehr gut!« gab sich Trump au...

Artikel-Länge: 3515 Zeichen

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