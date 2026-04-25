Israel und der Libanon haben sich darauf geeinigt, die Waffenruhe zwischen ihnen um drei Wochen zu verlängern. Das teilte US-Präsident Donald Trump Reuters zufolge am Donnerstag nach einem Treffen der libanesischen Botschafterin in den USA, Nada Moawad, mit ihrem israelischen Kollegen Jechiel Leiter in Washington mit. Das Gespräch fand nicht wie vorher angekündigt im US-Außenministerium statt, sondern im Weißen Haus. »Das Treffen verlief sehr gut!« gab sich Trump au...

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur zehn Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.