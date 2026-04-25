Der große Bücherraub 1948

Es ist jetzt 78 Jahre her, dass auf Beschluss der vom Westen dominierten, damals neugeschaffenen UNO ein israelischer Staat gegründet wurde – von Anfang an mit der Macht einer überlegenen Armee. Durch die Vertreibung von etwa 750.000 einheimischen Palästinensern garantierte die zionistische Armee, dass ein jüdischer Staat entstand. Die noch im Land verbliebenen Palästinenser »kontrollierte« man mit direkter Militärherrschaft – von 1948 bis 1966! Am Mittwoch feierte ...

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