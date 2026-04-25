Zum Inhalt der Seite
25.04.2026
Brief aus Jerusalem

Der große Bücherraub 1948

Israelische Regierung feiert 78 Jahre Unabhängigkeit. Für die Palästinenser ist die Katastrophe noch nicht vorbei

Von Helga Baumgarten
Es ist jetzt 78 Jahre her, dass auf Beschluss der vom Westen dominierten, damals neugeschaffenen UNO ein israelischer Staat gegründet wurde – von Anfang an mit der Macht einer überlegenen Armee. Durch die Vertreibung von etwa 750.000 einheimischen Palästinensern garantierte die zionistische Armee, dass ein jüdischer Staat entstand. Die noch im Land verbliebenen Palästinenser »kontrollierte« man mit direkter Militärherrschaft – von 1948 bis 1966! Am Mittwoch feierte ...

Artikel-Länge: 5037 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur zehn Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe