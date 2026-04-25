Nordrhein-Westfalen galt lange als Stammland, gar als Herzkammer der Sozialdemokratie in der BRD. Geht es nach dem neuesten »NRW-Check«, einer Forsa-Umfrage im Auftrag von 38 Tageszeitungen im mit rund 17 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Bundesland, dann erleidet die SPD derzeit einen schlimmen Infarkt. Schlappe 14 Prozent der Wählerinnen und Wähler würden zufolge der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage noch ihr Kreuz bei den Sozialdemokraten machen. Im...

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur zehn Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.