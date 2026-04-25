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25.04.2026
Ergebnis des »NRW-Check«

Herzkammer kurz vor Infarkt

NRW: SPD bricht in Umfrage dramatisch ein. Auch CDU lässt Federn. Derweil AfD im Aufwind

Von Bernhard Krebs, Köln
Nordrhein-Westfalen galt lange als Stammland, gar als Herzkammer der Sozialdemokratie in der BRD. Geht es nach dem neuesten »NRW-Check«, einer Forsa-Umfrage im Auftrag von 38 Tageszeitungen im mit rund 17 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Bundesland, dann erleidet die SPD derzeit einen schlimmen Infarkt. Schlappe 14 Prozent der Wählerinnen und Wähler würden zufolge der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage noch ihr Kreuz bei den Sozialdemokraten machen. Im...

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