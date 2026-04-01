In der Hauptstadt haben Berlinerinnen und Berliner noch bis zum 8. Mai die Möglichkeit, für zwei Volksbegehren zu unterschreiben. Aktive der Initiativen »Berlin werbefrei« sowie des Verkehrsentscheids – ehemals »Berlin autofrei« – sind derzeit auf Straßen und Plätzen unterwegs, um die fehlenden Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Da es weiterhin nicht möglich ist, seine Unterschrift digital abzugeben – wie es etwa bei Petitionen mittlerweile üblich ist –, sind ...

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