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24.04.2026 / Feminismus / Seite 15

Betäubt und vergewaltigt

Kein Einzelfall: Recherchen zeigen tausendfache sexualisierte Gewalt an Frauen durch eigene Partner

Carmela Negrete
Die Recherche des US-Senders CNN unter dem Titel »Eine weltweite ›Vergewaltigungsakademie‹ entlarven« ist verstörend, wie so oft, wenn es um Gewalt an Frauen geht. Es ist der letzte Teil der 2018 begonnenen Serie »As Equals«, die aufzeigen soll, »wie sich systemische Ungleichheit zwischen den Geschlechtern äußert«. Angestoßen wurden die Nachforschungen durch den Fall des Franzosen Dominique Pelicot, der im Dezember 2024 zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurte...

Artikel-Länge: 3946 Zeichen

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