Küchenschlacht Welchen Weg, westliches Weib? ­Lorelai und Rory amüsieren sich über die Geschlechterpropaganda von anno dazumal. Dann aber gesteht Vollzeitkleinstädter Dean der zu ­Höherem bestimmten Rory, dass er es mit Heimchen am Herd recht schön fände. Sich selbst aber sieht er nicht als Tradwife und mit Rüschenschürze. USA 2001. Gilmore Girls. Kükenalarm. Sixx, 14.40 Uhr Alldeponie Die Gallier warnen schon lange: Der Himmel könnte uns auf den Kopf krachen, zumal...

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