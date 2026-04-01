29.04.2026
Technologie
Technologische Heilsversprechen
Um die künstliche Intelligenz ist ein Hype entstanden. Demgegenüber gilt es, eine historisch-materialistische Perspektive auf die gesellschaftliche Funktion von KI einzunehmen
Von Laurenz Sachenbacher
Der mediale Hype um künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit allgegenwärtig. Spätestens seit der Veröffentlichung von Chat-GPT im November 2022 oszilliert der öffentliche Diskurs über die sogenannte generative KI – also Programme, die eigenständig Texte, Bilder oder Code erzeugen – zwischen dem Versprechen einer utopischen Zukunft, in der menschliche Arbeit unnötig ist, und dystopischen Szenarien, in denen der Mensch selbst und seine Fähigkeiten obsolet werden. Auffä...
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