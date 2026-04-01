Lieber Freund, die Leute hier in Sachsen-Anhalt sind manchmal ziemlich komisch. Da müssen Bund und Länder erst 4,8 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um sie endlich dazu zu bringen, ihre geliebten Braunkohletagebaurestlöcher zu klimapositiven Seenlandschaften zu fluten und 0,13 Prozent der Arbeitsplätze im Land zu erhalten. Genauso viele (oder eher extrem wenige) Leute – rund 1.300 Personen – arbeiten nämlich noch im Kohlegeschäft. Trotzdem sind die Braunkohle und ...

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