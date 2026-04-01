Dem eurasischen Kontinent ist im Westen eine zerklüftete Halbinsel vorgelagert. Seit 500 Jahren werden die dortigen Herrscher von einem seltsamen Fluch geplagt. Einmal in jedem Jahrhundert befällt sie der Drang, gegen die Bewohner der östlich anschließenden weiten Ebenen in den Krieg zu ziehen. Dass noch jeder dieser Feldzüge in einem Fiasko endete, hält sie nicht davon ab, es wieder und wieder zu versuchen. Im Jahr 1610 kamen die Soldaten der Königlichen Republik P...

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