Die Solarbranche ist im Aufwind, auch in Pakistan. Dass die Energiegewinnung mittels Sonne boomt, war am vergangenen Wochenende in Lahore, der zweitgrößten Stadt des Landes, augenscheinlich. Auf der internationalen Messe »Solar Pakistan 2026« priesen nach Angaben des pakistanischen Wirtschaftsblatts Business Recorder 400 Unternehmen aus zehn Ländern ihre neuesten Produkte an. Für die Branche ist Pakistan mit seinen rund 251 Millionen Einwohnern, das schon heute rund...

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