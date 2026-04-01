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24.04.2026 / Ausland / Seite 7

Wahlkampf um die UN-Spitze

UN-Generalsekretär António Guterres gibt Ende 2026 sein Amt ab. Die Nachfolge ist unklar

Jörg Kronauer
Der Wahlkampf um das Amt des nächsten, des zehnten UN-Generalsekretärs hat begonnen. Vier Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge des derzeitigen Amtsinhabers António Guterres, der Ende 2026 aus dem Amt scheiden wird, haben sich in den vergangenen Tagen bei den Vereinten Nationen in New York offiziell vorgestellt. Im nächsten Schritt muss der UN-Sicherheitsrat einen von ihnen der UN-Generalversammlung vorschlagen, wo dann eine Zweidrittelmehrheit erforderlich...

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