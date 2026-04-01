Die EU-Befürworter in Montenegro dürfen jubeln. Am Mittwoch beschlossen die 27 ständigen Vertreter der Union in Brüssel, den Entwurf eines Beitrittsvertrags für das Balkanland auf den Weg zu bringen. »Glückwunsch an Montenegro – wir haben heute einen großen Schritt für euren Beitritt zur Europäischen Union getan«, teilte Ratspräsident António Costa laut AFP mit. »Seit mehr als einem Jahrzehnt startet die EU den Countdown für die nächste Erweiterung«, erklärte er. Sc...

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