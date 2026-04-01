Jurist, IT-Experte, Kaufmann, Immobilienhändler, Thrillerautor (unter Pseudonym) und Team-Panama-Bobschlitten-Pilot – Christoph Zollinger aus der Schweiz ist ein echter Tausendsassa. Nun darf man noch hinzufügen: verurteilter Straftäter. Am Mittwoch sprach das Kölner Landgericht den 57jährigen in Zusammenhang mit den Enthüllungen um die »Panama Papers« wegen Beihilfe zum Steuerbetrug mit einem Gesamtschaden von rund 13 Millionen Euro schuldig und verhängte ein Jahr ...

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