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24.04.2026 / Inland / Seite 4

Argumentlieferant für Aufrüstung

Der BND feiert 70jähriges Bestehen. Seine Befugnisse werden derzeit stark ausgeweitet

Kristian Stemmler
Am Donnerstag tat der niederländische Geheimdienst AIVD das, was Geheimdienste nun mal tun: Er stellte als »Warnung« getarnte Schreckensszenarien auf. Die angebliche Hauptgefahr für die »nationale Sicherheit«: selbstverständlich Russland und China. Damit kennt sich der Bundesnachrichtendienst (BND) aus. In den 70 Jahren, in denen der Auslandsdienst der BRD nun schon sein Unwesen treibt, kannte er im Grunde nur einen Gegner: Moskau. Die angebliche Bedrohung durch Rus...

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