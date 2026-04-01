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23.04.2026 / Betrieb & Gewerkschaft / Seite 15

Willkür und Rache: Lufthansa Cityline wegen Streik geschlossen

Jessica Reisner und Elmar Wigand kommentieren die Behinderung von Gewerkschaftsarbeit

Jessica Reisner und Elmar Wigand
Wir Lohnabhängigen sind derzeit unter Dauerbeschuss. Durch Preisanstieg und »Reformen«. Als würde das Imperium das Bombardement des Iran und Libanons nicht nur ausnutzen, um im Schatten der Aufmerksamkeit die Landnahme in der Westbank voranzutreiben, sondern auch an der sozialen Front im Inland zu roden und zu brandschatzen. Anders als der US-Armee im Golf geht unseren Schreibtischtätern die Munition wohl nie aus. Vom Kanzler, dem Wirtschafts- und Gesundheitsminist...

Artikel-Länge: 4072 Zeichen

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