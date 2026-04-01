Getrennte Arten Den walisischen Naturforscher Alfred Russel Wallace (1823–1913) trieb die Frage um, warum sich die Fauna zwischen Australien und Indonesien trotz geographischer Nähe so stark unterscheidet. Die von ihm entdeckte biogeographische Grenze zwischen den Inseln Borneo und Celebes wurde nach ihm benannt. Doku über das große Artenschisma in Ozeanien. AUS 2022. Die Wallace-Linie. Eine einzigartige Welt. Arte, 17.50 Uhr Breisgauer Wurschteln Titelverteidiger S...

Artikel-Länge: 2780 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.