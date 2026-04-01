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23.04.2026 / Thema / Seite 12

Der totale Wahnsinn

Vor 50 Jahren wurde der Palast der Republik eröffnet. Die neuen Herren des Landes wollten nach 1990 an seiner Stelle wieder ein Schloss

Burga Kalinowski
Der Palast der Republik an der Spreeseite des Marx-Engels-Platzes (heute Schlossplatz) gehörte zu den imposanten Wahrzeichen des Berliner Stadtzentrums. Das von namhaften Architekten der DDR entworfene 180 Meter lange und 85 Meter breite Gebäude wurde am 23. April 1976 mit einem Fest seiner Erbauer eröffnet, ab dem 25. April war der Palast für alle da. In den knapp 15 Jahren seines Bestehens besuchten etwa 70 Millionen Menschen diesen Ort – am 19. September 1990 wur...

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