Die dreiköpfige Familie im Zentrum von »Babystar« wird als eine erfolgreiche Wirtschaftseinheit eingeführt. Indem sie auf Youtube, in Podcasts und sozialen Medien einen vermeintlich privaten Einblick in ihren Alltag gewähren, erzielen die Eltern Stella (Bea Brocks) und Chris (Liliom Lewald) anscheinend genug Einkünfte, um einen sichtlich komfortablen Lebensstil zu finanzieren. Dass sie »alles aus dem Nichts« aufgebaut hätten, behaupten sie jedenfalls gleich in der A...

Artikel-Länge: 3333 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.