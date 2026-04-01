Ob ich noch alle Tassen habe? Ich liebe Mokkatassen: klein, antiquarisch, niedlich. Oft stammen sie aus Meißen oder von KPM. Oder sie kommen von weither, aus Limoges, Sankt Petersburg, Wien, Kopenhagen, London. Espresso wird zum Luxus, wenn man ihn daraus schlürft. Ich mag auch altes Silberbesteck, schwer und doch verführerisch. Oder Gläser mit eingeschliffenen Mustern. Zu finden ist so was in Auktionshäusern wie Quentin in der Rankestraße in Berlin, nicht weit vom ...

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