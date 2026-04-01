Ukrainische Medien und Kriegsblogger haben schon seit Monaten darüber geschrieben, jetzt hat die Nachricht sozusagen den offiziellen Segen erhalten: Am Wochenende räumte die ukrainische Wehrbeauftragte Olga Reschetilowa ein, dass es in der Armee des Landes vor allem an der Front deutliche Drogenprobleme gibt. So seien in den Fronteinheiten Nervenzusammenbrüche, Zitter- und Krampfanfälle an der Tagesordnung. Eine Lösung hatte Reschetilowa nicht anzubieten. Wie es sic...

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