Der Krieg gegen Iran wird vorerst – zumindest auf Ebene direkter militärischer Angriffe seitens der USA und Israels – nicht fortgesetzt. Das mit Spannung erwartete Ende der zweiwöchigen Waffenruhe Dienstag nacht war von US-Präsident Donald Trump zunächst beiläufig auf Mittwoch abend (Ortszeit) verschoben worden. Kurz vor Auslaufen der ursprünglichen Frist erklärte Trump schließlich über seine Onlineplattform »Truth Social«: Angesichts der Tatsache, dass die iranisch...

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