Am vergangenen Wochenende klang es noch bedrohlich, was aus der rechtskonservativen polnischen Partei »Recht und Gerechtigkeit« (polnische Abkürzung: PiS) zu hören war. Nach einer Sitzung des »Präsidiums des politischen Komitees«, der Formation von Jarosław Kaczyński, erklärte Parteisprecher Rafał Bochenek gut leninistisch, es gebe in der Partei keinen Platz für Fraktionen und Sondergründungen. Wer das nicht einsehe, müsse mit einem Parteiordnungsverfahren rechnen u...

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