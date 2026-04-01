Ein älterer Mann lehnt an der Wand, das Formular auf dem Schoß, den Kuli zwischen Zeigefinger und Daumen geklemmt. Neben ihm rutschen zwei Jugendliche auf den harten Plastikstühlen unruhig hin und her. Immer wieder wandert ihr Blick zu den Schiebetüren, hinter denen Ärzte und Pfleger hastig verschwinden. Alle warten und hoffen, dass jemand ihren Namen ruft. Seit Stunden schon. Eine Szene aus der Notaufnahme einer Großstadtklinik. Bundesgesundheitsministerin Nina War...

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