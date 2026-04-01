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23.04.2026 / Inland / Seite 4

Empfang für Regime-Change-Kandidaten

Berlin: Der Sohn des Schahs von Persien, Reza Pahlavi, spricht am Donnerstag im Bundestag

Nick Brauns
Der 2. Juni 1967: Vor der Deutschen Oper in Westberlin prügelten Iraner mit Totschlägern und Holzlatten auf Studenten ein, die gegen den Staatsbesuch des Schahs von Persien protestierten. Denn unter dessen Regime waren Inhaftierungen und Folterungen von Oppositionellen an der Tagesordnung. Die Polizei ließ die vom Geheimdienst Savak rekrutierten »Jubelperser« gewähren und kesselte ihrerseits die Demonstranten ein. Dann fiel ein Schuss: Auf dem Straßenpflaster starb ...

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