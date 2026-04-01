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22.04.2026 / Sport / Seite 16

Bären schlagen Haie

Mit ihrem Sieg bei den Kölner Haien gewinnen die Eisbären Berlin die Halbfinalserien mit 4:2 und ziehen ins Finale gegen die Adler Mannheim ein

Andreas Müller
Am Ende standen der scheidende Coach Kari Jalonen und seine Haie am Montag abend in der Kölner Lanxess-Arena mit langen Gesichtern da. Der Finne hatte drei Minuten vor der Schlusssirene seinen Keeper Janne Juvonen vom Eis genommen und beim Stand von 1:2 alles auf eine Karte gesetzt – die Eisbären nahmen die Einladung an, trafen noch zweimal ins verwaiste Tor und beendeten die Meisterschaftsträume der Kölner. Mit 4:2 Siegen setzten sich die Berliner in der Halbfinals...

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