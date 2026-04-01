Unter Beobachtung

Einen wunderschönen guten Morgen! In Paraguay ging am Sonntag nach zweieinhalb Wochen die 21. Südamerikameisterschaft der U17-Junioren zu Ende. Der Wettbewerb qualifizierte sieben der zehn Teilnehmenden für die U17-WM in Katar (erneut 48 Teilnehmer; 104 Spiele), wo Portugal seinen Titel vom letzten Jahr (1:0 im Finale gegen Österreich) nicht verteidigen wird (in der Quali gescheitert). In der Gruppenphase mit zwei Fünfergruppen blieben Gastgeber Paraguay (sieglos, n...

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