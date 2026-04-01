Folklore will gepflegt sein, auch sozialdemokratische. Am Sonnabend hat der Präsident der Sozialistischen Internationale (SI), Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez, zahlreiche sozialdemokratische Staats- und Regierungschefs sowie Vorsitzende von Schwesterparteien seines Partido Socialista Obrero Español (PSOE) in Barcelona empfangen, um dort einen Gipfel der »Global Progressive Mobilisation« abzuhalten. Es galt, ein Signal gegen die erstarkende globale Rechte zu...

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