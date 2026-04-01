Optimal-Sub Wenn schon morgens das Müsli schmeckt, als hätte man es vor dem Verzehr besser temperieren können, dann ist was faul: Die Perfektionismusfalle ist zugeschnappt! BRD 2025. 42. Die Antwort auf fast alles: Optimieren wir uns in den Wahnsinn? ARD Alpha, 16.00 Uhr Problembär Wal Aller Gratissolidarität der Menschheit von Niendorf bis Einödsbach zum Trotz will ein baltischer Buckelwal partout das Stranden nicht sein lassen. Die Empörung nun ist groß: Hat er üb...

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