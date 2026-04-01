»Das wahrhaft Hohe ist in erhabene ­Schlichtheit gekleidet – wo Größe ist, da ist auch Schlichtheit.«¹ Bildhauerei galt in der Kunstgeschichte lange Zeit als körperlich anstrengende, männliche Arbeit. Seit der Renaissance wurden nur sehr selten Frauen bekannt, die in diesem Metier wirkten. Erst 1919 öffneten sich die Kunstakademien auch für Frauen. Die Kunsthistorikerin Marjan Sterckx von der Universität Gent machte in ihrer Forschungsarbeit darauf aufmerksam, dass ...

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