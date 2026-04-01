Wir waren alle faule, mittelmäßige, oberflächliche Egoisten«, sagt der Erzähler Edward Taylor (Callum Turner) aus dem Off über sich und seine sehr reiche Familie, in der niemand arbeitet und sich alle nur für Mode und Musik interessieren. Sechs Jahre zuvor waren die gelangweilten Luxusbürger aus einer Laune heraus von New York nach Spanien gezogen, um unter der katalanischen Sonne und mit Blick auf die tiefblaue Horizontlinie des Meeres dem Nichtstun zu frönen. Ihre...

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