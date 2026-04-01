Minetti, Preusche

Mein Minister hat gesagt, ich soll nicht mehr synchronisieren«, informierte Hans-Peter Minetti Mitte der 70er Jahre seine erstaunten Kollegen, die bei Defa-­Synchron einen ansehnlichen Nebenerwerb hatten. Der Schauspieler war inzwischen zum Multifunktionär geworden: Kandidat des ZK der SED, Rektor der Berliner Schauspielschule, deren Weg zur heutigen Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« er einleitete, und vieles mehr. Seine Frau Irma Münch, die »nur« gewerks...

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