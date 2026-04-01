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22.04.2026 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Zahltag nach dem Zollende

USA beginnen »Rückzahlung« illegaler Zölle. Prozess undurchsichtig, Konsumenten gehen leer aus

Luca von Ludwig
Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass US-Präsident Donald Trump den »Liberation Day« ausrief und weitreichende Strafzölle gegen so ziemlich jedes Land verhängte, mit denen die Vereinigten Staaten Handel treiben. Nachdem das handelspolitische Manöver im Februar vom Supreme Court kassiert wurde, muss die Regierung nun betroffenen Importeuren insgesamt etwa 166 Milliarden US-Dollar »zurückzahlen« – inklusive Zinsen. Mit der Auszahlung wurde am Montag (Ortszeit) bego...

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