Die deutsche freie Journalistin Eva Maria Michelmann und ihr kurdischer Kollege Ahmet Polat, die aus Nordostsyrien berichteten, galten seit Ende Januar als vermisst. Erstmals liegt nun eine Zeugenaussage vor, die Aufschluss über den Verbleib der beiden geben soll. Demnach sind Michelmann und Polat am Leben und werden in einem Gefängnis in Aleppo festgehalten. Für die Angehörigen und Unterstützer gibt die Meldung Anlass zur Hoffnung. Die unabhängige türkischsprachige...

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