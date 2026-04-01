Drei Wochen nach dem überragenden Sieg seiner Rastriya Swatantra Party (Nationale Unabhängigkeitspartei, RSP) bei der Parlamentswahl vom 5. März hat Wahlsieger Balendra Shah sein neues Amt als Regierungschef angetreten. Der 35jährige ausgebildete Ingenieur und Exrapper, der noch bis Februar als Bürgermeister der Hauptstadt Kathmandu fungierte, ist mit Abstand der jüngste Premier in Nepals Geschichte. Die Regierungsmannschaft will bei dem angekündigten Neustart des L...

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