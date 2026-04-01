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22.04.2026 / Ausland / Seite 6

Ran an den Speck

Nepals neue Regierung lässt Vermögen aller ranghohen Funktionsträger seit 2006 untersuchen

Thomas Berger
Drei Wochen nach dem überragenden Sieg seiner Rastriya Swatantra Party (Nationale Unabhängigkeitspartei, RSP) bei der Parlamentswahl vom 5. März hat Wahlsieger Balendra Shah sein neues Amt als Regierungschef angetreten. Der 35jährige ausgebildete Ingenieur und Exrapper, der noch bis Februar als Bürgermeister der Hauptstadt Kathmandu fungierte, ist mit Abstand der jüngste Premier in Nepals Geschichte. Die Regierungsmannschaft will bei dem angekündigten Neustart des L...

Artikel-Länge: 3352 Zeichen

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