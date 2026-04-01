Mehr als 3.000 Aussteller präsentieren noch bis kommenden Freitag auf der Hannover-Messe ihre Produkte. Hauptthema in diesem Jahr: industrielle künstliche Intelligenz (KI). Präsentiert werden beispielsweise Systeme zur vorausschauenden Maschinenwartung, KI-Agenten zur Organisierung und Optimierung von Fertigungsprozessen, Roboter für Fließbandarbeit und dergleichen mehr. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nahm seine Eröffnungsrede am Sonnabend zum Anlass, sich in de...

Artikel-Länge: 4063 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.