Menschenrechtsverletzungen und autoritäre Regierungspolitik verortet die politische Klasse hierzulande in der Regel in Staaten außerhalb des »Westens«. Wie wenig das mit der Realität zu tun hat, machte der am Montag vorgestellte Jahresbericht von Amnesty International abermals deutlich. So betreibe die Bundesregierung »Appeasement« gegenüber autoritären Regierungen wie der von US-Präsident Donald Trump, »statt dieser Entwicklung eine andere Politik entgegenzusetzen«...

Artikel-Länge: 3586 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.