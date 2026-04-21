Ohne Abstieg kein Aufstieg

Das Bezahlfernsehen hat auch vor der dritten Liga nicht haltgemacht, die meisten Spiele sind nur noch gegen Cash (Verzeihung: Karte) bei Rosarot-TV zu sehen. Da lässt sich offensichtlich ordentlich Kohle machen mit dem Leiden einst großer Traditionsvereine, deren Generationen von Fans sich nach nichts mehr sehnen, als ihre Lieblinge irgendwann wieder in der Bundesliga spielen zu sehen. Bis dahin ist es aber ein steiniger Weg. Abrutschen ist leichter als Klettern. We...

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