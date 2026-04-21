Für Freud war der Schlaf der kleine Bruder des Todes. Eine halbe Rückkehr in den intra­uterinen Zustand mit seiner Objekt- und Reizlosigkeit, Schlüssel mithin zum Verständnis dessen, was der berühmteste Seelenklempner der Geschichte als Todestrieb bezeichnet hatte. Was immer daran stimmt, neurologisch war das ziemlich verkürzt. Schlaf ist ein Zustand bemerkenswerter Aktivität, auch wenn das Gehirn während des Schlafens so gut wie nicht auf Einflüsse der Außenwelt re...

Artikel-Länge: 2308 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.