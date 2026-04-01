Im Oktober 1974 starb in Westberlin der Sozialdemokrat Ernst Sünderhauf. Außerhalb der Stadt nahm kaum jemand davon Notiz, und auch in der Berliner SPD war Sünderhauf nicht sonderlich bekannt – ein Mann der zweiten Reihe mit einer Nachkriegslaufbahn in der Verwaltung, in den 1960er Jahren ein paar Jahre Chef der Senatskanzlei. Der Schreiber des Nachrufes in der Parteizeitung Berliner Stimme allerdings plauderte 1974 aus, dass Sünderhauf einmal eigenhändig nach einem...

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