Kapital durch Geist

Als die Computerisierung um sich griff, zersetzte sie das Soziale. Aber vielleicht lässt es sich mit den neuen sozialen Medien im Internet retten, hofften anfangs die jungen Netzwerker vom Chaos Computer Club und Internettheoretiker wie Geert Lovink. Inzwischen ist es still geworden um diese »digitale Bohème«. Lovink sieht bereit das Internet als Ganzes vor dem Aus. »Internetdämmerung« nannte er das in der Zeitschrift Lettre (Nr. 140, Frühjahr 2023), aber so ganz mo...

Artikel-Länge: 3992 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.