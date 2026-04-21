Musikalisch gemeinsame Sache zu machen mit wenig mehr als Gesang und Vibraphon, setzt Ideenreichtum und Risikobereitschaft voraus. Es heißt aber auch, sich fortwährend eng und konzentriert aufeinander abzustimmen. Kateryna Kravchenko hat auf dem gemeinsamen Debütalbum »Faces« mit Arthur Clees keine Skrupel, sich mit ihrer Stimme zu exponieren, in kühnen Schlaufen schraubt sie sich empor und rast im Sturzflug wieder runter, manchmal ergeht sie sich aber auch gemessen...

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