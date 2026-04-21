Es ist nun beschlossen: Eine der historischen Forderungen der Organisation »Las Kellys« (»Las que limpian«, auf deutsch etwa: »Die, die putzen«) wurde am Mittwoch im kanarischen Parlament, dem gesetzgebenden Organ der Autonomen Gemeinschaft der Kanarischen Inseln, verabschiedet. Ab jetzt müssen Hotels und andere touristische Anlagen den Zimmermädchen die Arbeit erleichtern – ganz konkret durch die Installation von höhenverstellbaren Betten als Arbeitsschutzmaßnahme....

Artikel-Länge: 3512 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.